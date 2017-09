‘Vulkaanuitbarsting is de schuld van toeristen die seks hebben’

De dreigende vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Bali is de schuld van de buitenlandse toeristen. Dat heeft een priester uit een nabijgelegen dorp gezegd.

De vulkaan Agung is een populaire plaats voor wandelaars en buitenlandse toeristen. Volgens een priester uit het dorpje Muntig zijn zij de oorzaak van de dreigende uitbarsting.

“Blanke mensen hebben op de berg seks gehad en gemenstrueerd', zo zegt de priester. 'En dat heeft de berg kwaad gemaakt. De wandelaars zijn de oorzaak van de dreiging.'

135.000 mensen op de vlucht

Op het eiland hebben intussen bijna 135.000 mensen hun huis verlaten. Zij worden opgevangen in tenten, overheidsgebouwen en gymzalen in de buurt. De autoriteiten proberen ook 30.000 dieren in veiligheid te brengen omdat het vee een belangrijke inkomstenbron is voor de bevolking.

De laatste keer dat de vulkaan uitbarstte, was in 1963. Toen kwamen er maar liefst 1.100 mensen om het leven. 'Toen werd niemand geëvacueerd tot het echt gevaarlijk was. Het leven ging door, terwijl as en rotsblokken op ons vielen. Daarna kwam de grote stroom lava die alles verwoestte', zegt een 82-jarige vrouw.