Vlaanderen sluit toeristisch samenwerkingsakkoord met Catalonië

Vlaanderen en Catalonië gaan nauwer samenwerken op het vlak van toerisme. Dat staat in een gemeenschappelijke intentieverklaring. 'We delen veel en we kunnen veel van elkaar leren', zegt minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

De gezamenlijke verklaring, of ‘memorandum of understanding’, gaat in op 1 oktober. Ze werd opgesteld door administrateur-generaal Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen, Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts, Catalaans minister van Ondernemen Santi Vila i Vicente en vice-president Octavi Bono i Gispert van de Catalan Tourist Board.

'De samenwerking lijkt mij de evidentie zelve', zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. 'Onze beide deelstaten onderhouden goede banden en delen veel gelijkenissen op onder meer politiek en socio-economisch gebied. Ook toeristisch kunnen we veel van elkaar leren. Catalonië beleeft moeilijke tijden. Dit is dus meer dan ooit het moment waarop vrienden hun banden versterken.'