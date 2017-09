Bondscoach Roberto Martinez heeft vanmiddag zijn selectie bekendgemaakt voor de interlands van de Rode Duivels tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H. Radja Nainggolan maakt geen deel uit van de selectie, de bondscoach kiest naar eigen zeggen “voor continuïteit”.