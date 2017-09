Verstappen snelste in de regen in Maleisië, Vandoorne twaalfde

Tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Maleisië lieten de Red Bulls de snelste tijden noteren. Max Verstappen was de snelste, onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de twaalfde tijd.

Doordat er redelijk wat regen viel werd het begin van de eerste oefensessie uitgesteld. De safety car legde de nodige rondjes af op het Sepang International Circuit en uiteindelijk konden de rijders na zo'n half uur wachten de baan oprijden.

Dat de visibiliteit niet echt groot is achter een andere wagen was zelfs duidelijk aan de uitgang van de pitlane. In het begin was het voor de rijders dan ook vooral een kwestie van op de baan te blijven en zo goed mogelijk het circuit te leren kennen onder natte omstandigheden.

?¥ GREEN LIGHT ?¥



The cars are finally on track ??#MalaysiaGP ???¾ #F1 pic.twitter.com/RbSPhAwZL4 — Formula 1 (@F1) 29 september 2017

De intensiteit van de regen nam af maar het bleef bij momenten toch verraderlijk voor de rijders, zo illustreerde ook Pascal Wehrlein, die met zijn F1-bolide van de baan ging en door het gras moest. Gelukkig voor de Duister zonder al te grote gevolgen.

WEH goes for a spin at Turn 9 ??



No harm done as he gets going again#MalaysiaGP ???¾ #FP1 pic.twitter.com/PrV3dCTpMW — Formula 1 (@F1) 29 september 2017

Tegen het einde van de sessie lieten de Red Bulls, met voorop Max Verstappen, de snelste tijd noteren. Ook Fernando Alonso reed zich op een opdrogende baan in de kijker met een derde tijd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de twaalfde tijd.

It's a full wets kind of morning but we're out on track. Follow all of the action on #TEAMStream: https://t.co/cnJBz9wmGZ #MalaysianGP pic.twitter.com/V545OiyvBr — McLaren (@McLarenF1) September 29, 2017

1. M. Verstappen Red Bull 01:48.962 11

2. D. Ricciardo Red Bull 01:49.719 12

3. F. Alonso McLaren 01:50.597 6

4. K. Raikkonen Ferrari 01:50.734 12

5. S. Vettel Ferrari 01:51.009 12

6. L. Hamilton Mercedes 01:51.518 8

7. V. Bottas Mercedes 01:52.007 10

8. L. Stroll Williams 01:52.295 9

9. P. Gasly Red Bull 01:52.380 14

10. S. Sirotkin Renault 01:53.521 10

11. J. Palmer Renault 01:53.625 10

12. S. Vandoorne McLaren 01:53.771 10

13. E. Ocon Force India 01:53.896 6

14. S. Gelael Toro Rosso 01:54.610 13

15. S. Perez Force India 01:54.669 4

16. C. Leclerc Ferrari 01:55.280 10

17. P. Wehrlein Sauber 01:55.652 10

18. R. Grosjean Haas 01:56.211 8

19. A. Giovinazzi Ferrari 01:56.339 6

20. F. Massa Williams geen tijd 3

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: