Trump belt Merkel voor het eerst sinds Duitse verkiezingen

Amerikaans president Donald Trump heeft een telefoongesprek gehad met Duits bondskanselier Angela Merkel, na de parlementsverkiezingen in Duitsland van zondag. Het gesprek heeft woensdag of donderdag plaatsgevonden en het Witte Huis zal later meer details bekendmaken, zegt woordvoerster Sarah Huckabee Sanders.

Trump en Merkel hebben een eerder wankele relatie. De Amerikaanse president uitte onder meer kritiek op de manier waarop de Duitse bondskanselier de vluchtelingencrisis aanpakt- ‘een catastrofale vergissing’ - en haar visie op handel. Merkel kan zich dan weer niet vinden in Trumps ‘Amerika eerst’-beleid en de beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen.

In juli was Trump echter nog vol lof over Merkel na de G20 top in Hamburg. ‘Je was geweldig en hebt fantastisch werk geleverd. Jouw leiderschap is ongelooflijk en absoluut inspirerend.’