Grijs uniform moet agressie tegen Antwerpse parkeerwachters verminderen

Parkeerwachters werken in Antwerpen soms als een rode lap op een stier. Om de agressie tegen hen in te dijken, kiest de stad voortaan voor een onop­vallender uniform.

ntwerpse parkeerwachters krijgen steeds meer te maken met agressie. Dit jaar alleen al werden ze dertig keer aangevallen. In Gazet van Antwerpen riep de Antwerpse schepen voor Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA), op tot meer respect. Om dat af te dwingen, neemt de stad het uniform ­onder handen: het wordt onopvallender en er staat een duidelijke verwijzing op naar de stad Antwerpen. ‘Als mensen hen herkennen als dienstverlenend stadspersoneel, leidt dat hopelijk tot meer begrip’, aldus Kennis.

Opmerkelijk is dat die strategie haaks staat op de beslissing van de stad Kortrijk. Daar besloot het bestuur enkele jaren terug om voortaan te werken met felrode, dus duidelijk opvallende uniformen. ‘Voordien droeg het personeel de klassieke, donkere kleuren’, legt schepen Axel Weydts (SP.A) uit. ‘Maar een parkeerwachter doet zoveel meer dan alleen boetes uitschrijven. Hij dient ook als aanspreekpunt voor de burger die vragen heeft, of voor toeristen die verloren lopen. Vandaar dus de nood aan visibiliteit en de keuze voor een opvallende kleur.’

Weydts denkt niet dat de kleur van het uniform al dan niet meer of minder agressie uitlokt. ‘In Kortrijk zie ik een toename noch een afname aan incidenten. Het gaat om een twintigtal incidenten per jaar, wat al bij al goed meevalt. Normale mensen vloeken als ze een boete krijgen, maar je zult altijd anderen hebben die door het lint gaan. Daar kun je helaas weinig aan doen, behalve je personeel erop voorbereiden met agressietraining.’

Olivier Bauwens, de zaakvoerder van Belize Corporate, een bedrijf dat uniformen maakt, wil het effect van kleur niet meteen minimaliseren. ‘Ik kan mij best wel inbeelden dat donkere tinten, zoals zwart en blauw, strenger en harder overkomen, wat mensen intuïtief afschrikt. Zachtere nuances lijken meer toegankelijkheid uit te stralen. Maar doorgaans laten uniformen van de overheid weinig variatie toe en ligt alles vooraf vast, ook om praktische redenen. Privébedrijven gunnen ons meer vrijheid, bijvoorbeeld bij de kleur van dassen, die een donker pak kunnen opfleuren.’

Filip Moers, oppositieleider in Sint-Truiden, denkt dat vooral het gedrag van de parkeerwachter veel uitmaakt. Zeker als die al voor een commerciële onderneming werkt. ‘Toen de privatisering in Sint-Truiden net een feit was, schreven de medewerkers al een boete uit als je een halve minuut te laat was. Dat gebrek aan soepelheid en het idee dat het geld vooral het bedrijf dient, maakten de burgers terecht kwaad.’

Misschien net daarom dat Kennis zo duidelijk het logootje van de stad Antwerpen op de uniformen wil: om aan te geven dat het geld naar de gemeenschap terugkeert. En als de kleur van het uniform die pil makkelijker verguldt? Des te beter.