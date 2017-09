Zowel Fanny Cnops als Manon De Roey hebben na een openingsronde van 72 slagen dag één afgesloten op een gedeelde 18e plaats, tijdens het WPGA International Challenge golftoernooi (Let Access Series/35.000 euro) dat plaatsvindt in het Engelse Stoke By Nayland. Chloé Leurquin opende met een ronde van 74 slagen en een daarbij horende 37e plaats.

Cnops lukte vijf birdies waartegen ze drie bogeys en één dubbele bogey op haar kaart moest schrijven. De Roey putte drie birdies weg en moest één bogey en één dubbele bogey noteren. Het duo telt zeven slagen meer dan de Welshe Lydia Hall die alleen aan de leiding staat.

Chloé Leurquin moest genoegen nemen met een ronde van twee over par. De 27-jarige Waals-Brabantse lukte drie birdies maar moest ook vijf bogeys incasseren. Manon de Roey, die achtste staat in het Let Access Series klassement, kan dankzij een topprestatie een stap dichter komen bij een Europese Tourkaart. De top-5 aan het einde van het seizoen is namelijk goed voor een Ladies European Tourkaart, het hoogste niveau in Europa.

Stand na eerste ronde:

1. Lydia Hall (Wal)65 -7

2. Ines Lescudier (Fra)66

3. Michele Thomsom (Sch)68

. Sian Evans (Eng)68 5. Noemi Jimenez (Spa)69

. Gabriella Cowley (Eng)69 18. Fanny Cnops (Bel)72

. Manon De Roey (Bel)72 37. Chloé Leurquin (Bel)74