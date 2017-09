Trein rijdt 150 meter zonder bestuurder in Leuven

In de treinbundel in Leuven is woensdagnamiddag een geparkeerde trein zonder bestuurder in beweging gekomen. De trein kon na 150 meter gestopt worden. Er heeft op geen enkel moment iemand gevaar gelopen, benadrukt spoorwegmaatschappij NMBS.

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigt dat woensdag rond 15.30 uur drie rijtuigen vanzelf in beweging kwamen in de treinbundel (zeg maar parkeerplaats voor treinen, red.) in Leuven. Dat nieuws was donderdag door Het Laatste Nieuws naar buiten gebracht..

‘De rijtuigen, zonder passagiers of bestuurder aan boord, reden stapvoets en niet in de richting van het station van Leuven’, aldus Temmerman. Na ongeveer 150 meter kon een depanneerder de rijtuigen tot stilstand brengen.

De NMBS onderzoekt hoe het incident is kunnen gebeuren.

Niet eerste keer

Begin 2016 sloeg een lege reizigerstrein op hol tussen Landen en Tienen, over een afstand van 12 kilometer. En in januari van dit jaar kwam een trein in het vormingsstation van Vorst in beweging, zonder begeleider of bestuurder aan boord. Die trein ontspoorde door een zogenoemde ontsporingstong, waarna hij tot stilstand kwam.

Temmerman wijst erop dat de NMBS verschillende veiligheidssystemen heeft, zoals die ontsporingstong, om te vermijden dat op hol geslagen treinen tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden.