Motie van wantrouwen tegen voorzitter van FC Barcelona wordt gestaakt

Zakenman Agusti Benedito heeft zijn motie van wantrouwen tegen Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu gestaakt. Hij kon niet genoeg handtekeningen verzamelen om het tot een stemming te laten komen. In 2015 was hij zelf nog kandidaat-voorzitter bij de voetbalclub.

Benedito had veertien werkdagen om de handtekening van vijftien procent van de 110.000 stemgerechtigde leden of ‘socios’ van Barça te verzamelen, 16.500 stuks dus. De periode van veertien dagen liep woensdag af, al had Benedito gehoopt nog wat extra tijd te krijgen. Toen hij die niet kreeg, gooide hij de handdoek. Hij geraakte aan 12.504 handtekeningen.

De campagne om de Barça-voorzitter van de troon te stoten kreeg even de wind in de zeilen door het gecontesteerde vertrek van Neymar, maar de foutloze competitiestart van de Catalanen deed de gemoederen bedaren.