Al-Baghdadi roept IS-strijders op strijd niet te staken

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft donderdag een audio-opname vrijgegeven van haar leider Abu Bakr al-Baghdadi. De 46 minuten lange tirade is wel nog niet geauthenticeerd.

Het was al van november 2016 geleden dat al-Bagdadi van zich liet horen. Toen was dat bij het begin van het Iraaks-Amerikaanse offensief tegen IS-bolwerk Mosoel in Noord-Irak.

Eerder dit jaar meldde het Russische ministerie van Defensie dat al-Bagdadi ‘misschien’ was omgekomen bij een Russisch bombardement op IS-leden in een buitenwijk van de Syrische stad Raqqa. Maar begin deze maand klonk het vanuit de VS dan weer dat al-Baghdadi dan toch nog in leven zou zijn.

Een donderdag vrijgegeven audio-opname lijkt die laatste hypothese te bevestigen. Het merendeel van de door nieuwsorganisatie al-Furqan gepubliceerde opname is gewijd aan religieuze teksten, maar verwijzingen naar de Noord-Koreaanse dreigementen tegen Japan en de VS geven aan dat de opname vrij recent is.

Ook roept Al-Bagdadi zijn aanhangers op om de strijd niet te staken, ondanks de zware klappen die IS recent te verwerken kreeg. ‘Soldaten van het kalifaat, werp jullie oorlogsvlammen naar de vijand, versla ze snel en moedig. Blijf vastberaden en geduldig. God zal jullie steunen.’