Rode Duivels maken twee oefenmatchen bekend

In aanloop naar het WK in Rusland hebben de Rode Duivels twee vriendschappelijke wedstrijden bekendgemaakt. In november worden Mexico en Japan de twee tegenstanders van de Rode Duivels. De wedstrijden worden allebei in België afgewerkt, nadat het plan aanvankelijk was om een Azië-trip te doen. De internationals zagen zo’n verre trip niet zitten, in november is het traditioneel bijzonder druk bij hun clubs.

De wedstrijd tegen Mexico staat op vrijdag 10 november 2017 op het programma, vier dagen later spelen de Duivels tegen Japan, op dinsdag 14 november dus. Waar de wedstrijden in België zullen afgewerkt worden, is nog niet geweten. Beide tegenstanders zijn ook al geplaatst voor het WK in Rusland.

“Aanvankelijk was het de bedoeling om twee wedstrijden te spelen in Azië of in het Midden-Oosten maar daar werd vanwege sportieve en extra sportieve redenen van afgezien”, vervolgde de voetbalbond in haar persbericht.

Normaal zouden duels in Japan en Zuid-Korea op tafel hebben gelegen. Maar de Japanse ploeg voorziet in november een tournee in Europa en Seoel bleek evenmin een optie door de spanning met Noord-Korea. Vervolgens werd gedacht aan wedstrijden in China en India, maar ook dat plan is nu opgeborgen. De internationals zouden het ook niet hebben zien zitten om midden in een drukke periode met hun clubs ook nog een lange reis naar Zuidoost-Azië te maken.