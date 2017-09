Geens: ‘Wervingsbrief IS in Sint-Gillis was flauwe grap’

De wervingsbrief van IS die een gedetineerde van de gevangenis van Sint-Gillis heeft gekregen, blijkt een flauwe grap te zijn. Dat zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) donderdag in de Kamer.

‘We verwachten je in Syrië. Om te vechten. Als je vrijkomt, zal iemand van ons je helpen om hier te raken.’ Dat stond te lezen in een brief die een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis in Brussel ontving. Zogezegde afzender: terreurorganisatie Islamitische Staat.

Het federaal parket startte een onderzoek, en daaruit is nu gebleken dat het om een grap ging. De brief kwam niet van buiten de gevangenis. De auteur van de brief stak de ‘wervingsbrief’ in een gebruikte enveloppe. De man die de brief kreeg was overigens niet gelinkt aan feiten van radicalisme, extremisme of terreur.