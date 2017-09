Wanty Groupe Gobert kan maar niet stoppen met winnen: zevende (!) zege op negen dagen tijd

De Italiaan Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) heeft donderdag de Italiaanse semiklassieker Coppa Sabatini (1.1) op zijn naam geschreven. Na 195,9 kilometers in en om Peccioli was Pasqualon in een sprint sneller dan zijn landgenoten Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) en Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec).

De traditionele ontsnapping van de dag werd gevormd door Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Patrick Gamper (Tirol), Andrea Vendrame (Androni-Sidermec-Bottecchia), Hideto Nakane (Nippo-Vini Fantini), Mekseb Debesay (Dimension Data) en Óscar Pelegrí (Caja Rural-Seguros RGA). Het zevental werd in de slotronde ingerekend, waarna een massaspurt volgde. Daarin toonde Pasqualon zich de sterkste.

Voor Wanty-Groupe Gobert is het het tweede succes in twee dagen in Italië. De Waalse procontinentale ploeg stak woensdag met de Fransman Guillaume Martin nog de eindzege op zak in de Ronde van Tsocane (1.1). In totaal is het zelfs de zevende zege voor de ploeg in slechts negen dagen tijd.