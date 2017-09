Schooldirecteurs roepen op eenmaal per maand ziek te melden

Een groep Vlaamse directeurs uit het basisonderwijs roept de collega’s op om zich vanaf vrijdag elke laatste werkdag van de maand ziek te melden.

‘We houden van onze job, maar de torenhoge werkdruk en gebrekkige ondersteuning zijn onleefbaar geworden’, zegt mede-initiatiefnemer Kristoff Dhont donderdag in Het Belang van Limburg.

De directeur van een basisschool voor buitengewoon onderwijs uit Aalst richtte samen met enkele Oost-Vlaamse collega’s de Facebookgroep ‘Directies basisonderwijs knappen af’ op. Vrijdag verwachten ze dat de actie in een twintigtal basisscholen gevolgd zal worden. ‘Op termijn hopen we dat ons voorbeeld in heel Vlaanderen wordt gevolgd, over alle koepels en instellingen heen.’

De Facebookgroep plant voorts elke laatste werkdag van de maand een mailoffensief naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

De overkoepelende Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs (ODVB) steunt de oproep, maar de belangenverenigingen van de afzonderlijke doen dat niet. Daardoor ‘is het moeilijk te voorspellen hoeveel leden effectief thuis zullen blijven’, zegt ODVB-ondervoorzitter Joël Boussemaere.

‘Ziekteverlof is kostbaar goed’

‘Ziekteverlof is een kostbaar goed dat niet misbruikt mag worden’, reageert Crevits. ‘Ik keur deze actie af en reken erop dat de verantwoordelijkheidszin van de betrokken directeurs de bovenhand krijgt. Ik zoek oplossingen in sociaal overleg.’