Nieuwe plaat Arctic Monkeys verwacht in 2018

Bassist Nick O’Malley onthulde in een interview dat Arctic Monkeys op een ­geheime locatie werkt aan een nieuw ­zesde album, waarvan de release voorzien is voor 2018.

Dat zal de eerste ­nieuwe plaat zijn van de band sinds AM in 2013. Na een tour in 2014 kondigde de band een pauze aan. Frontman Alex Turner werkte in die tussentijd aan muziek met zijn andere band The Last Shadow Puppets.

In april werd op Instagram al gesuggereerd dat Arctic Monkeys weer in de studio zat. Nu heeft O’Malley die ­geruchten dus bevestigd.