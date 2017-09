Trump: ‘Belastinghervorming is mirakel voor de middenklasse’

Het wordt een ‘historische belastingverlaging voor het Amerikaanse volk’, zei de president in Louisiana. ‘We gaan snijden in de belastingen voor de middenklasse, de belastingaangifte gemakkelijker en eerlijker maken voor de doorsnee Amerikaan.’

Zo komt er voor een doorsnee gezin een belastingvrijstelling tot 24.000 dollar (20.400 euro) per jaar en worden de belastingschijven voor particulieren van zeven naar drie verminderd. De maximale aanslag op het inkomen zal 35 procent bedragen in plaats van 39,6 procent nu. De andere schijven zijn 12 en 25 procent.

‘Jobs zullen ons land overspoelen’

Daarnaast zal Trump onder meer ‘ingrijpend’ in het belastingtarief voor bedrijven snijden, ‘zodat Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse werknemers buitenlandse concurrenten kunnen verslaan en opnieuw kunnen winnen’. De president wil het bedrijfsbelastingtarief onder het gemiddelde van geïndustrialiseerde landen krijgen. Concreet zullen bedrijven niet 35 maar slechts 20 procent belasting moeten betalen, terwijl het gemiddelde van de geïndustrialiseerde landen op 22,5 procent ligt.

‘Dat is een revolutionaire verandering. En de grootste winnaar zal de middenklasse zijn, omdat jobs ons land zullen overspoelen, bedrijven zullen concurreren voor Amerikaanse werkkrachten en de lonen zullen blijven stijgen’, aldus Trump.

De president gaf tot slot te kennen dat hij hoopt dat dit ‘mirakel voor de middenklasse’ geen partijpolitieke kwestie wordt. ‘Er is geen enkele reden dat Democraten en Republikeinen in het Congres niet samen kunnen komen om deze gigantische overwinning voor het Amerikaanse volk te leveren.’

It is time to take care of OUR people, to rebuild OUR NATION, and to fight for OUR GREAT AMERICAN WORKERS! #TaxReform #USA???? pic.twitter.com/LsZvHg3got