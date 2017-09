Belg verspilt kilo voedsel per dag

Elke dag verspilt de gemiddelde belg een kilo voedsel. Alleen Nederlanders doen het slechter.

Europa heeft zich vier maanden geleden tot doel gesteld om de voedselverspilling tegen 2025 met 30 procent te verminderen in vergelijking met 2014, en met 50 procent tegen 2030. Maar om daarin te slagen, is nog veel werk aan de winkel. Nieuwe cijfers tonen aan dat de Europeaan jaarlijks gemiddeld 173 kilo voedsel verspilt. De Belg scoort met liefst 345 kilo per persoon, of ongeveer één kilo per dag, het op één na slechtst: alleen Nederlanders doen nog meer verloren gaan.

De kern van het probleem is dat consumenten onvoldoende geïnformeerd zijn. Velen kennen bijvoorbeeld het verschil niet tussen ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’. Alleen als een product het opschrift ‘te gebruiken tot’ draagt, is niet zeker dat het na de uiterste datum nog veilig op te eten is. Producten met het opschrift ‘ten minste houdbaar tot’ verminderen na die datum van kleur en vitaminegehalte, maar kunnen nog worden geconsumeerd.