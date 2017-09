Oorlogsverslaggever Daniel Demoustier heeft lymfeklierkanker

De bekende Belgische oorlogsverslaggever Daniel Demoustier heeft via Facebook bekendgemaakt dat hij kampt met lymfeklierkanker. Maar hij klinkt optimistisch.

‘Ik ben een tijdje out, lymfeklierkanker heet het beestje’, zegt Demoustier woensdagochtend in een post op Facebook. Hij plaatst er een nieuwe profielfoto bij, waarop te zien is dat hij zijn beroemde haardos kwijt is. ‘Maar alles gaat prima’, stelt hij gerust.

‘Tot nu toe in drie maanden tijd misschien een paar dagen wat misselijk geweest. En geloof me, ik heb al ergere katers meegemaakt :-). Maar ook tijd voor een big smile want ik heb gisteren het goede nieuws gekregen dat de pet-scanresultaten halverwege de chemotherapie zeer positief zijn!’

‘Via deze dan ook ongelooflijk veel dank aan iedereen’, aldus nog Demoustier. ‘Love you all! Dus aub maak je geen zorgen, want ik doe het ook niet. Vanaf januari 2018 back in action!’

De 55-jarige verslaggever is vooral bekend als freelance cameraman in oorlogsgebieden over de hele wereld. In maart 2003 raakte hij in Irak betrokken in een vuurgevecht. Hij was de enige die het overleefde, drie Britse collega’s van ITN lieten het leven. Demoustier werkte twintig jaar voor ITN en voorts ook voor de BBC, BRT (Panorama) en VTM (Telefacts). Voor die zender had hij in 2013 een eigen programma met documentaires vanuit Vlaanderen, onder de naam ‘Demoustier’.