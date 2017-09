Patiënten blind na routine-operatie: UZ Leuven start onderzoek

Na een oogoperatie in UZ Leuven zijn drie patiënten ‘om nog onverklaarbare redenen’ blind geworden aan het geopereerde oog. In een persbericht klinkt het dat het ziekenhuis nog op zoek is naar de oorzaak.

Op 18 augustus en 1 september 2017 kregen in het UZ Leuven opnieuw enkele patiënten met oogproblemen een vitrectomie of glasvochtoperatie. Dat is een routine-operatie waarbij het glasvocht in het oog vervangen wordt door een vloeistof, gas of olie. Het ziekenhuis voerde de laatste 15 jaar een 20.000-tal van dergelijke operaties uit.

Waar patiënten normaliter weer beter zien na enkele weken, trad bij drie patiënten in deze korte tijdsspanne om nog onverklaarbare redenen een complicatie op, met blindheid tot gevolg aan het geopereerde oog. De kans op een dergelijke mislukking is doorgaans kleiner dan 1 op 2.000, dus het UZ Leuven nam onmiddellijk maatregelen. ‘Een medische incidentenmelding werd opgestart, waarbij de gebruikte procedures tijdens de ingrepen onder de loep worden genomen’, klinkt het in een persbericht.

Volgens het ziekenhuis wijst een eerste onderzoek niet op een chirurgisch-technische fout. ‘Mogelijke oorzaken zijn de gebruikte vloeistoffen of geneesmiddelen tijdens de ingreep, maar alle pistes worden opengehouden.’ Hoofdarts Johan Van Eldere bevestigt dat de loten met de betreffende vloeistoffen intussen zijn verwijderd en dat de procedures intussen zijn verstrengd.

‘Er is geen reden om te denken dat er voor patiënten die nu nog moeten geopereerd worden, een groter risico dan voorheen bestaat op het niet slagen van de operatie’, aldus nog Van Eldere.

De betrokken patiënten werden intussen gecontacteerd door de dienst oogziekten en zij weten dat ‘als zij dit wensen’ zij verder medische, juridische en psychologische begeleiding krijgen vanuit UZ Leuven.