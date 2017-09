Ouders mishandelde Amerikaanse student: ‘Handen en benen gruwelijk misvormd’

De ouders van de Amerikaanse student die zeventien maanden gevangen werd gehouden in Noord-Korea hebben voor het eerst sinds zijn dood met de media gesproken. ‘Onze zoon werd gemarteld. Het leek alsof iemand met een tang zijn onderste tanden had herschikt.’

De Amerikaanse student Otto Warmbier werd in juni vrijgelaten na zeventien maanden gevangenschap in Noord-Korea, maar de jongeman had ernstige hersenschade opgelopen en overleed zes dagen na zijn terugkomst. Drie maanden na zijn dood hebben zijn ouders voor het eerst gepraat met de media.

Dat het Noord-Koreaanse regime zich portretteert als een slachtoffer in het kernwapendebat heeft ertoe geleid dat ze hun kant van het verhaal willen delen met de buitenwereld. Dat deden ze bij het ochtendprogramma Fox & Friends. ‘Noord-Korea is niet het slachtoffer. Het zijn terroristen. Ze hebben Otto ontvoerd en gemarteld. Ze hebben hem met opzet verwond. Dit was geen ongeluk’, aldus zijn vader Fred Warmbier.

Blind en doof

De 22-jarige Warmbier, die tot dwangarbeid werd veroordeeld omdat hij een affiche met propaganda voor het communistische regime zou hebben gestolen, lag al meer dan een jaar in coma voor hij werd vrijgelaten. Noord-Korea liet hem naar eigen zeggen gaan ‘om humanitaire redenen’. Volgens Pyongyang liep Warmbier botulisme op tijdens zijn werkstraf, kreeg hij een slaappil toegediend en was hij sindsdien niet meer ontwaakt.

Zijn ouders kregen pas enkele uren voor zijn aankomst te horen dat hun zoon hersenschade had opgelopen en waren niet voorbereid op wat ze te zien kregen. ‘Otto had een geschoren hoofd, een voedingssonde in zijn neus, staarde voor zich uit en schokte hevig. Hij was blind en doof.’ Nog volgens de ouders had hun zoon een groot litteken over de lengte van zijn rechtervoet en leek het ‘alsof iemand met een tang zijn onderste tanden had herschikt’.

Tijdens een tweede interview met CNN gaven de ouders nog meer gruwelijke details over hun zoon. Zijn handen en benen waren ‘compleet misvormd’. ‘Hij lag al op zijn sterfbed toen ze hem terugstuurden. Daarom hebben ze hem vrijgelaten, ze wilden niet dat hij in Noord-Korea stierf.’

Het medisch instituut van de universiteit van Cincinnati had bij zijn aankomst op Amerikaanse bodem een ernstig neurologisch letsel vastgesteld bij de jongeman, maar heeft tot dusver nog niet gereageerd op de verklaringen van de Warmbiers. Na zijn dood werd op geen autopsie meer uitgevoerd, op vraag van de ouders. ‘Onze zoon had al genoeg geleden.’