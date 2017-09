Belgische gevangene krijgt wervingsfolder van IS

“We verwachten je in Syrië. Om te vechten. Als je vrijkomt, zal iemand van ons je helpen om hier te raken.” Dat staat in een brief die een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis in Brussel ontving van terreurorganisatie IS. Het federaal parket is een onderzoek gestart.

Een twintiger, die in de gevangenis van Sint-Gillis een veroordeling uitzit voor een drugsfeit en verschillende diefstallen, kreeg enkele maanden geleden plots een brief onder de deur van zijn cel door­geschoven. ‘Die brief zag eruit als een wervingsfolder, getypt in perfect Frans. Met enkele afbeeldingen van automatische wapens erop’, zegt een bron aan Het Nieuwsblad.

De folder roept de gedetineerde op om zich bij IS te voegen. ‘Als ze je vrijlaten, kom dan naar ons. We verwachten je in Syrië. Om te vechten’, staat er. De gevangene wordt bij naam genoemd in de aanhef.

Handleiding

Nog verontrustender is het feit dat de briefschrijver ook een handleiding meegeeft hoe in Syrië te geraken. Dat zou gaan via een tussenpersoon, die in de brief vermeld wordt. ‘Ga naar de afgesproken plaats en meld je bij die man. Hij doet het nodige.’

De ‘afgesproken plaats’ zou in Brussel zijn. De tussenpersoon wordt in de brief niet bij zijn echte naam genoemd, maar krijgt een schuilnaam. Als hij echt bestaat, zou dat betekenen dat er nu een ronselaar van IS actief is in ons land die ­gedetineerden probeert te winnen voor de ‘jihad’, iets wat het federaal parket verontrust.

Dat de brief überhaupt tot in de cel van de gevangene geraakt is, is ook niet evident. Normaal gezien worden dergelijke brieven ingehouden. Op de enveloppe plakt in ieder geval een Belgische postzegel.