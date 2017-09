Opnieuw dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

In de Kruisabeel in Wieze, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lebbeke, gebeurde dinsdagavond laat een ongeval met een auto en een voetganger. Die laatste liet het leven bij de aanrijding, nadat de jongeman zwaar geraakt werd aan het hoofd. De bestuurder van de auto pleegde vluchtmisdrijf.

De exacte omstandigheden waarin het ongeval is gebeurd zijn voorlopig nog onduidelijk. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.

Vluchtmisdrijven

De voorbije weken pleegden verschillende bestuurders vluchtmisdrijf. Zo werd in Vosselaar de 18-jarige Gilles Dierckx doodgereden door een dronken chauffeur, overleed in Ertvelde de 22-jarige fietsster Julie Roelens bij een aanrijding en raakte in Vorselaar een 15-jarige meisje gewond toen ze op haar fiets aangereden werd. Telkens maakte de dader zich uit de voeten. Dat gebeurde vrijdagavond ook nog in Antwerpen, waar een spelend meisje van 4 aangereden werd.

Naar aanleiding van al die vluchtmisdrijven lanceerde Antwerps gouverneur Cathy Berx een oproep om voertuigen uit te rusten met een alcoholslot om te vermijden dat mensen nog achter het stuur van hun wagen kruipen als ze gedronken hebben. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee.

Strengere straffen

Sinds twee maanden wordt het plegen van een vluchtmisdrijf strenger bestraft. Bij een ongeval waarbij de bestuurder doorrijdt en een slachtoffer gewond achterlaat, loopt de straf op tot drie jaar en een geldboete tot 5.000 euro. Als er doden vallen wordt dat verhoogd tot vier jaar gevangenis. Bij een ongeval met gewonden of doden verliest de bestuurder ook zijn rijbewijs voor minstens drie maanden.