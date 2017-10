Acteurs ‘Game of Thrones’ verloofd

Kit Harington en Rose Leslie, allebei dertig, hebben zich verloofd.

De verloving is officieel aangekondigd in de Times.

De twee leerden elkaar in 2012 kennen op de set van Game of thrones. Harington speelt de rol van Jon Snow, Leslie die van Ygritte. In de reeks waren ze ook geliefden.

Leslie heeft de reeks intussen verlaten terwijl Kit Harington nog altijd een van de hoofdrolspelers is. Harington noemde in een interview de opnames voor het tweede seizoen in IJsland zijn mooiste herinnering aan de show. ‘Omdat het land oooi is, omdat het noorderlicht magisch is en omdat ik daar verliefd ben geworden.’

De twee wonen sinds januari ­samen in East Anglia.