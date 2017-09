Grootste ruwe diamant ter wereld verkocht voor 45 miljoen euro

De grootste bestaande ruwe diamant wereldwijd is voor 53 miljoen dollar (45 miljoen euro) van eigenaar verwisseld. De Britse juwelier Laurence Graff kocht het kleinood van 1.109 karaat van het Canadese bedrijf Lucara Diamond.

De diamant, ‘Lesedi La Rona’ (‘ons licht’), werd in november 2015 gevonden in een mijn van Lucara in Botswana. Dat is de tweede producent van diamanten ter wereld, na Rusland.

Midden 2016 was de steen, die ongeveer een tennisbal groot is, al eens ter veiling aangeboden via het veilinghuis Sotheby’s in Londen, maar het minimale bedrag van 70 miljoen dollar werd er niet gehaald. De onderhandelingen tussen Lucara en Graff duurden meer dan een jaar.

‘Lesedi La Rona’ is de grootste ruwe diamant die de voorbije 100 jaar werd ontdekt.

De grootste ruwe diamant die ooit werd gevonden, is de ‘Cullinan’. Die steen van 3.106 karaat was in 1905 gedolven in Zuid-Afrika. Hij werd verwerkt tot negen grote en tientallen kleine diamanten die allemaal in de Britse kroonjuwelen terechtkwamen.