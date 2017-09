Drie verdachten aanslag Londense metro vrijgelaten

De Londense politie heeft dinsdag drie verdachten vrijgelaten in verband met de aanslag op de Londense metro op 15 september. Dat zegt Scotland Yard in een mededeling. Van de zeven verdachten die in het dossier werden opgepakt, zijn er nu zes vrijgelaten zonder aanklachten.

Het gaat om een 25-jarige die op 19 september werd opgepakt in de stad Newport, in het zuidoosten van Wales, een 30-jarige die een dag later in dezelfde stad werd gevat en een 20-jarige die op 25 september werd gearresteerd in de Welshe hoofdstad Cardiff.

Enkel de 18-jarige Ahmed Hassan, uit het Engelse Sunbury, zit nu nog in de cel. Hij werd op 16 september opgepakt in Dover en moest vorige vrijdag voor de rechter verschijnen. Hij wordt aangeklaagd voor poging tot moord en het veroorzaken van een ontploffing.

Bij de aanslag in het Londense metrostation Parsons Green viel een dertigtal gewonden. Hij werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De politie meldde dat het explosief - TATP-springstof in een emmer met nagels - niet volledig tot ontploffing was gekomen.