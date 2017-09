Alain Hubert in verdenking gesteld van belangenvermenging

Poolreiziger Alain Hubert is een jaar geleden in verdenking gesteld van belangenvermenging. Dinsdag deed het gerecht een huiszoeking bij staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) in verband met de schikking tussen die laatste en de poolreiziger.

Die schikking van juni 2017 maakte een einde aan een jarenlang conflict tussen de overheid en Hubert, en ook aan vijftien burgerrechtelijke geschillen. Het gevolg is dat Hubert opnieuw uitbater is van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth.

Maar er loopt wel nog een strafklacht wegens belangen­vermenging en een reeks andere klachten tegen Hubert. Hij zou met geld van het Poolsecretariaat materiaal van zijn eigen bedrijfjes hebben gekocht. Eind 2013 heeft de overheid die klacht ingediend, nog voor Demir staatssecretaris werd. Het is niet omdat de overheid ondertussen een overeenkomst met Hubert heeft gesloten, dat het gerechtelijk onderzoek daardoor stilvalt.

Volgens onze bronnen is het onderzoek tegen Hubert al bijna een jaar afgerond en is hij in verdenking gesteld wegens belangenvermenging. De raadkamer zal beslissen of hij voor de rechtbank moet verschijnen.

Volgens gerechtelijke bronnen weigerde de advocaat van het kabinet-Demir de overeenkomst vorige week spontaan te overhandigen, omdat het volgens hem om ‘vertrouwelijke documenten’ ging. Omdat hij goedschiks niet kreeg wat hij wilde, ging de onderzoeksrechter over tot een huiszoeking.

Demir spreekt het parket tegen. ‘Ik en mijn advocaat hebben nooit de vraag gekregen om documenten af te geven. Wel kwam de vraag voor een verhoor met mij, maar daar is mijn advocaat niet op ingegaan. Ik heb niets te verbergen. Ik heb de documenten ook al ter inzage aan het parlement voorgelegd. Vanochtend (gisteren, red.) heb ik onmiddellijk mijn medewerking verleend.’