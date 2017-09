Trump reist na kritiek toch naar Puerto Rico

Donald Trump zal op 3 oktober een bezoek brengen aan Puerto Rico, nadat dat Amerikaans territorium in de Caraïben vorige week verwoest werd door orkaan Maria. De Amerikaanse president kreeg de voorbije dagen heel wat kritiek omdat hij niet snel genoeg in actie schoot om de hulpverlening op gang te brengen.

‘Puerto Rico is erg belangrijk voor mij’, zei Trump dinsdag bij de aankondiging van het bezoek. Hij wees erop dat het eiland ‘verwoest’ is en dat de infrastructuur er ‘letterlijk vernield’ is. De president zal behalve Puerto Rico ook de Maagdeneilanden bezoeken. ‘We doen er alles aan om de zwaar getroffen mensen van beide plaatsen te helpen.’

Trump kreeg heel wat kritiek voor zijn optreden na de doortocht van orkaan Maria op Puerto Rico. Foto: AP

Trump kreeg heel wat kritiek voor zijn optreden na de doortocht van orkaan Maria op Puerto Rico, waarbij minstens dertien doden vielen. Dat was volgens sommigen veel te traag en niet voldoende, terwijl de president na de orkanen Harvey en Irma, die zware schade aanrichtten in respectievelijk Texas en Florida, wel snel en efficiënt te hulp schoot en de plekken vrijwel meteen bezocht.

‘Het is erg grote oceaan’

Die kritiek wees het Witte Huis echter van de hand, onder meer door erop te wijzen dat de havens en luchthavens dagenlang gesloten waren. ‘We hebben echt erg, erg hard gewerkt in Puerto Rico, maar het is moeilijk omdat het een eiland is’, zei Trump, die de snelle hulp na Harvey en Irma benadrukte. ‘We hebben de beste punten gehaald in Texas en Florida en zullen dat ook doen op Puerto Rico. Maar het verschil is dat het een eiland is dat in het midden van een oceaan ligt. Het is een grote oceaan, het is een erg grote oceaan. En we zijn erg goed bezig.’

America's hearts & prayers are with the people of #PuertoRico & the #USVI. We will get through this - and we will get through this TOGETHER! pic.twitter.com/NcmsF4Fqpr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

Vijf dagen na de doortocht van orkaan Maria, toen een tropische cycloon van categorie 4, zit het eiland nog bijna volledig zonder elektriciteit. Daarnaast staat een beschadigde dam op het punt om te breken. De Puerto Ricaanse autoriteiten werken samen met het federaal bureau voor rampenbestrijding Fema om de noodhulp te organiseren. De Amerikaanse kustwacht en Navy hebben al 16 schepen en 10 vliegtuigen naar Puerto Rico en de Maagdeneilanden gezonden, onder meer om havens te heropenen en waterwegen vrij te maken. Daarnaast zijn nog eens 10 schepen onderweg.