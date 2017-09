Clinton: ‘Mails Witte Huis zijn toppunt van hypocrisie’

Minstens zes raadgevers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben hun privaat e-mailadres gebruikt voor zaken die het Witte Huis aanbelangen. Dat is vooral vervelend omdat Trump aanklaagde dat democratische presidentskandidate Hillary Clinton werkmails verstuurde vanaf haar privé-adres.

Volgens Clinton wist Trump dat er geen aanleiding was om ‘te hyperventileren over haar e-mails’. Ze klaagt de ‘hypocrisie van de huidige administratie aan’. ‘Het is het toppunt van hypocrisie’, zegt Clinton. ‘Als het iets was waar ze echt mee inzaten, zouden er al Republikeinse Congresleden een onderzoek hebben gestart.’

De affaire richtte grote schade aan tijdens de presidentsverkiezingen voor Clinton. In haar boek ‘What Happened’ omschrijft Clinton de zaak als één van de grootste redenen waarom ze de verkiezingen verloor. ‘De emailaffaire stopte mijn momentum’, zei Clinton eerder deze maand in een interview aan NBC.

De advocaat van schoonzoon en adviseur van Trump, Jared Kushner, bevestigde dat hij van januari tot augustus werkmails heeft verstuurd met zijn persoonlijk account.

Ook de voormalige hoofdstrateeg van het Witte Huis, Steve Bannon, en de gewezen stafchef Reince Priebus gebruikten volgens de New York Times ‘occasioneel’ hun privaat e-mailadres. Daarnaast worden ook de adviseurs Gary Cohn en Stephen Miller genoemd, net als Trumps dochter Ivanka.

Niet illegaal

Medewerkers van de Amerikaanse regering moeten eigenlijk hun officieel account voor werkmails gebruiken, zodat hun gesprekken beschikbaar zijn voor het publiek en toezichtsorganen. Het is echter niet illegaal om een privé-adres te gebruiken, zolang alle werkgerelateerde e-mails naar het officiële adres worden doorgestuurd.