Telenet Giants Antwerp stunt in Rusland en stoot door naar derde voorronde Champions League

Telenet Giants Antwerp heeft dinsdagavond de return in de tweede voorronde van de Champions League gewonnen. Op bezoek bij Nizhny Novogorod werd het 62-66. De Giants hadden in de Lotto Arena ook de heenwedstrijd (90-87) gewonnen. Hierdoor stoten de Antwerpenaren door naar de derde en beslissende voorronde van het Europese basketbaltoernooi.

Na het eerste kwart stond de thuisploeg nipt voor met 16-15. Tijdens de tweede quarter kwam Telenet Giants Antwerp langszij, beide ploegen gingen met een 33-33 gelijke stand rusten. Opnieuw nam Nizhny Novogorod de leiding in het volgende kwart, ditmaal met een krappe 49-48. In het laatste kwart pleegden de bezoekers een laatste jump, met succes. Telenet Giants Antwerp bracht de eindscore op 62-66 en stoot door naar de derde en beslissende voorronde van de Champions League.

Vrijdag ontvangt Telenet Giants Antwerp het Poolse Rosa Random. Maandag is de return in Polen.

Unbelievable??we made it in Russia. @BC_NN vs @antwerpgiants 62-66 @BasketballCL QR3 here we come #samengiants #giantsfever