Corruptieschandaal teistert Amerikaans universiteitsbasketbal

De Amerikaanse justitie heeft tien mensen beschuldigd in het kader van een corruptieschandaal in het universitaire basketbal. De bekendste figuren zijn een marketingdirecteur van Adidas en oud-NBA-speler Chuck Person.

Jim Gatto, die zich bij sportmerk Adidas bezighoudt met marketing in de basketwereld, zou bijgedragen hebben aan het aanbieden van 100.000 dollar aan een speler uit de middelbare school om hem zo voor een universiteit te doen kiezen. Dat blijkt uit documenten van federaal procureur van Manhattan Joon H. Kim, die dinsdag gepubliceerd werden.

In theorie is de universitaire sportwereld in de VS niet-professioneel, en staan er strenge straffen op het voor grote sommen contracteren van atleten. De jonge speler en de universiteit komen niet in de documenten voor, maar op basis van de beschrijving lijkt het om de universiteit van Louisville te gaan. Die kwam eerder al in opspraak toen ze prostituees inschakelde om piepjonge spelers over de streep te trekken.

Bij de tien beschuldigden zijn ook trainers die zouden hebben meegeholpen aan het betalen van jonge spelers. Eén van hen is Chuck Person, die in de jaren 1980 en 1990 meer dan 900 NBA-wedstrijden speelde, en nu coach is bij de universiteit van Auburn.