Foutje: Saudische koning tekent verdrag met Yoda in schoolboek

Leerlingen in Saudi-Arabië kregen een wel heel bijzondere geschiedenisles toen ze leerden over de Verenigde Naties. In hun handboek stond een foto van koning Faisal die het charter van de Verenigde Naties ondertekent met naast hem de 800 jaar oude Yoda uit Star Wars.

De ene bestuurde elf jaar lang Saudi-Arabië, maakte slavernij illegaal, introduceerde de televisie in zijn land en zorgde voor de verspreiding van onderwijs. De ander is vooral bekend voor het trainen van Luke Skywalker. Hoe de foto van de twee in het handboek terechtkwam is vooralsnog een raadsel. Wie de foto maakte is wel bekend.

‘Ik ben degene die de foto ontworpen heeft, maar ik ben niet degene die hem in het boek heeft geplaatst’, aan het woord is kunstenaar Abdullah Al Shehri, bijnaam Shaweesh en stichter van designstudio Gharem. Hij kreeg het idee voor de foto, die uiteraard een bewerking is van de originele foto waarin koning Faisal het charter van de VN ondertekent, toen hij een foto zag van de Egyptische president die Mickey Mouse ontmoette.

"I am the one who designed it but I am not the one who put it in the book." @shaweesh_ talks to the @nytimes about his image of King Faisal and Yoda being mistakenly featured in a Saudi school textbook • Click the link in the bio to read the full article Een bericht gedeeld door Edge of Arabia (@edgeofarabia) op 22 Sep 2017 om 1:21 PDT

‘Alle foto’s van het Midden-Oosten waren zo triest, snap je, vluchtelingen en oorlog. Ik dacht: ‘dit is wat het archief nodig heeft.’ Iets leuks, iets dat alles minder deprimerend maakt.’

Toen hij de foto van koning Faisal vond, dacht hij meteen ook aan Yoda. Net zoals de koning stond de Jedi meester ook bekend om zijn intelligentie, aldus Shehri. Hij was populair bij de Saudis en - mooi meegenomen - had dezelfde kleur als de nationale vlag.

‘Hij was wijs en altijd sterk in zijn speeches’, vertelt Shehri over de koning. ‘Dus ik vond dat Yoda het dichtst bij hem stond.’

Het werk werd al over de hele wereld tentoongesteld, maar kwam nu dus als historische foto terecht in een handboek op school. Het was de moeder van Shehri, een leerkracht biologie, die de foto had gezien in een van de nieuwe handboeken: ‘Is dit niet jouw werk’, stuurde ze hem. ‘Hij staat in het boek.’

Donderdag excuseerde de minister van Onderwijs zich op Twitter voor de ‘onbedoelde vergissing’ en liet hij weten dat er een herwerking van het boek gedrukt wordt en dat alle foutieve exemplaren teruggeroepen worden. Intussen is ook een topambtenaar ontslagen.