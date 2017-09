Nicolas Frutos staat met Anderlecht voor “sleutelmatch” tegen Celtic: “Niet bezig met mijn eigen toekomst”

Anderlecht-coach Nicolas Frutos heeft dinsdag, een dag voor de confrontatie met Celtic op de tweede speeldag van de Champions League, duidelijk gemaakt dat hij absoluut de drie punten wil thuishouden. “We spelen thuis dus we zijn de favoriet. We gaan vol voor de overwinning”, liet Frutos optekenen.

Frutos kon voor de persconferentie meegeven dat Lukasz Teodorczyk en Kara Mbodji speelklaar zijn. Over de beschikbaarheid van Ivan Obradovic wordt later op de avond beslist. “Teo en Kara kunnen normaal gezien spelen”, opende de Argentijn. “Of ze zullen spelen, is iets anders, maar ze staan ter beschikking. Over Obra nemen we vanavond een beslissing. Op de linksachter zitten we, indien hij niet kan spelen, wel een beetje krap. Het afgelopen weekend heeft Sowah er gespeeld, ook Appiah kan dat. Het zijn niet de meest ideale oplossingen, maar het is mogelijk. Ik maak er mij geen zorgen over.”

Tegenstander Celtic won afgelopen weekend nog de Old Firm bij Rangers (0-2) en kondigt zich aan als een sterke tegenstander vol vertrouwen. “Celtic speelt geen typisch Schots voetbal”, legde Frutos uit. “Het is een sterk fysiek team, maar ze kunnen ook technisch goed voetballen. De kapitein Brown en Sinclair zijn sterke spelers. En defensief zit het ook goed ineen.”

Nicolas Frutos sprak de voorbije week meermaals van ‘finales’. Maar de partij tegen Celtic is “zijn belangrijkste finale”, kondigde hij aan. “Zowel voor Anderlecht als voor Celtic is dit een sleutelwedstrijd, voor de derde plaats. PSG en Bayern zijn normaal gezien teams die meestrijden voor de eindzege in de Champions League. Buiten categorie dus. Ik heb de voorbije week veel gewisseld, maar woensdag zullen we met onze beste elf spelen. Wie dat zijn, weet ik nog niet. Al heb ik wel al een elftal in mijn hoofd. We gaan proberen ons eigen spel te spelen, kansen te creëren en de ruimtes te bespelen.”

Of Nicolas Frutos zondag na de partij tegen Standard nog als hoofdcoach op de bank zit van Anderlecht, blijft onzeker. Maar de Argentijn voelt naar eigen zeggen geen extra druk. “Op Anderlecht moet je altijd winnen. Ik weet dat we ook de volgende twee wedstrijden moeten winnen. Maar ik heb een goed gevoel. Er staan ons twee prachtige partijen te wachten. Wedstrijden in de Champions League zijn bovendien altijd speciaal. Ik ben nu niet bezig met mijn eigen toekomst. Ik denk dat ik mij al heb kunnen bewijzen, dat ik getoond heb klaar te zijn voor het trainerschap. Maar ik wil niet vooruitlopen, er staat ons nog veel werk voor de boeg.”