'Huiszoeking heeft niets met mij te maken'

De politie voert dinsdagvoormiddag huiszoekingen uit op het kabinet van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA). ‘Dit heeft te maken met de strafklacht van mijn voorgangster tegen Alain Hubert.’

Poolreiziger Alain Hubert is sinds het aantreden van Zuhal Demir als staatssecretaris opnieuw beheerder van de internationale poolstichting IPF.Demirs voorganger Elke Sleurs had het IPF van Hubert uit het poolsecretariaat, het bestuursorgaan van de poolbasis, gezet omdat ze belangenvermenging vreesde. Hubert was immers tegelijk voorzitter van de beleidsraad en van het IPF, dat diensten leverde aan de poolbasis. Sleurs diende ook een strafklacht in tegen Hubert.

De huiszoekingen gaan dus daarover, meldt de staatssecretaris. ‘De strafklacht loopt door, ook al heb ik burgerrechterlijklijk een einde gemaakt aan het geschil. Justitie en parkt beslissen over de strafklacht, niet ik. Het volledige dossier is van A tot Z meegenomen, daar hebben wij natuurlijk geen probleem mee. We hebben onze volle medewerking verleend’, aldus Demir. 'Maar de strafklacht is iets tussen mijn voorgangster en Alain Hubert. Ik heb daar niets mee te maken.'

'Vertrouwelijk'

Dat wordt ook bevestigd door het Brusselse parket. 'De huiszoeking kadert in een onderzoek uit 2014', staat te lezen in een persbericht. 'De onderzoekers hebben bij de huiszoeking de documenten waar ze naar op zoek waren, gevonden en in beslag genomen. Bij monde van haar advocaat laat de staatssecretaris verstaan dat de in beslag genomen documenten 'vertrouwelijk' zijn, maar deze vertrouwelijkheid geldt niet ten aanzien van de onderzoeksrechter.'

En nog: 'Het is belangrijk te benadrukken dat de staatssecretaris zelf niet geviseerd is door het lopende gerechtelijk onderzoek.'

Jarenlang geruzie over Belgische Zuidpoolbasis

Demir gaf Hubert enkele weken na haar aantreden opnieuw een zitje in de beleidsraad van het Poolsecretariaat. Dat was een eerste stap naar de verdere verzoening die enkele maanden later beklonken werd door het beheer van de basis opnieuw toe te kennen aan de International Polar Foundation.

Foto: International Polar Foundation

Normaal gezien vertrekt Alain Hubert op 1 november met een ploeg van 14 personen naar de Belgische basis op de Zuidpool.