Wie heeft nog schrik van de bom?

Het is de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Nucleaire Wapens. Er bestaan vandaag wereldwijd zo'n 15.000 atoombommen. De Verenigde Naties wil dat aantal naar nul brengen. Of dat mogelijk is, is echter de vraag.

In 1945 heeft Amerika het eerste nucleaire wapen in handen. De Russische leider Jozef Stalin reageert geschokt op het nieuws. Hij beseft meteen dat ook zijn Sovjet-Unie dringend aan de slag moet om de bom in handen te krijgen. Hij heeft gelijk. Havikken in de Amerikaanse regering sturen immers aan op een preventieve aanval op de communisten. Die zou moeten verhinderen dat de Russen met hetzelfde idee op de proppen komen. Dat de aanval er nooit kwam, is bij tijden een klein mirakel te noemen.

Dat het arsenaal gekrompen is tot de huidige omvang heeft enerzijds te maken met bilaterale akkoorden tussen Amerika en Rusland, en anderzijds met strategie. De Strategic Arms Reduction Treaties (START) zijn de belangrijkste akkoorden om de wapenwedloop in te dammen. Amerikaans president Ronald Reagan kwam op de proppen met het idee om iets te doen aan het toenemende aantal kernwapens. Toch was het zijn opvolger George H. W. Bush en Sovjet president Gorbachev die het akkoord in 1991 daadwerkelijk ondertekenden.

Dat de akkoorden überhaupt bestaan, is het gevolg van een strategische verschuiving in de nucleaire doctrine van beide landen. Waar beide nucleaire grootmachten in de beginjaren er nog vanuit gingen dat meer beter was, kwam in de jaren 60 een nakend besef dat er een limiet stond op vuurkracht. Het vernietigen van een land was niet nodig om de strategische doelen te bereiken, de ontwrichting van militaire eenheden was dat wel. Meer gelimiteerde, en vooral controleerbare opties waren de boodschap. Controleerbare escalatie moest de nucleaire leiders toestaan om erger te vermijden. Door steden niet meteen te herleiden tot as, zou de-escalatie door onderhandelingen ook tot de mogelijkheden behoren.

Herman Kahn, strateeg bij de Amerikaanse denktank RAND, tekende 44 escalatietreden uit. De onderste 'ogenschijnlijke crisis' gaat snel over naar 'dramatische militaire confrontatie', om uiteindelijk te belanden op 'gevoelloze oorlog'.

Ondertussen is het duidelijk dat de nucleaire doctrine niet perfect is. Hoewel de START-akkoorden heel wat kernkoppen gedesactiveerd hebben, zijn er nog altijd genoeg over om de wereld te vernietigen. Het grote probleem ligt echter bij de verspreiding van de nucleaire technologie. Waar in 1945 enkel de Amerikanen beschikten over de destructieve kracht van kernsplijting, hebben nu ook hun traditionele vijanden de kennis om zulke wapens te maken. Meer spelers betekent een volatieler speelveld, wat de onveiligheid en de risico's die de nucleaire doctrine in zich draagt verhoogt.

Kim Jong Un, Noord-Koreaans staatshoofd, en nucleair aspirant ergert het Amerikaans leiderschap met verhitte retoriek en poignante woordenwisselingen. De dictator prikt de Amerikanen op een gevoelige plek. Zij hebben immers altijd gezworen dat ze geen nucleair Korea zouden tolereren. Kim haalt daar zijn neus voor op, en rolt de spierballen met verschillende kernproeven en rakettesten.