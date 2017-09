Zestig treinbestuurders in 2016 enkele dagen out na incident met spoorlopers

In 2016 was een zestigtal treinbestuurders enkele dagen arbeidsongeschikt na incidenten of bijna-incidenten met spoorlopers. De betrokken treinbestuurders waren in totaal 362 dagen out. Dat blijkt uit cijfers van HR Rail, het bedrijf dat instaat voor het personeel van spoormaatschappij NMBS en spoorwegnetbeheerder Infrabel. De NMBS en Infrabel willen nog eens waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen.