Gentse universiteit heeft eindelijk een nieuwe rector

Het duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe heeft in de jongste stemronde voor de rectorverkiezingen aan de UGent een ruime meerderheid behaald.

Het duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe was sinds afgelopen vrijdag nog het enige duo in de race. Het duo haalde in de achtste stemronde met 60,25 procent van de stemmen al een duidelijke meerderheid. Om dan al tot respectievelijk rector en vicerector gekozen te worden, was echter een tweederdemeerderheid nodig.

Omdat uitdagers Karin Raeymaekers en Patrick De Baets vrijdag de handdoek in de ring gooiden, lag de weg voor Van de Walle en Van Herreweghe helemaal open. Bij de laatste stemronde, die maandag werd gehouden, haalde het duo met gemak de vereiste tweederdemeerderheid.

De exacte resultaten worden later vandaag bekend gemaakt.