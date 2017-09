‘Grote meerderheid voor Koerdische onafhankelijkheid’

Bij het Koerdische referendum in Noord-Irak heeft een overweldigende meerderheid van meer dan 90 procent voor de onafhankelijkheid gestemd. Dat heeft de kiescommissie in Erbil maandagavond gezegd op basis van de voorlopige tellingen.

De officiële resultaten zullen binnen drie dagen bekendgemaakt worden. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de opkomst bij het onafhankelijkheidsreferendum op meer dan 72 procent lag. Na de stembusgang kwamen de Koerden op straat om te vieren.

Maandag trokken de Koerden naar de stembus ondanks bedreigingen van buurlanden Turkije en Iran, en internationale waarschuwingen voor nog eens een nieuw regionaal conflict.

De Koerden zijn de vierde grootste etnische groep in het Midden-Oosten, maar ze hebben nooit een permanente eigen staat gehad. Na jaren van strijd en onderdrukking in Irak kregen ze in 1991 een autonome regio onder bescherming van een door het Westen gecontroleerde no-flyzone.

Niet bindend

Het referendum is niet bindend. Maar volgens de Koerdische leiders zou een stem voor onafhankelijkheid hun een mandaat geven om onderhandelingen met Bagdad en de omliggende landen te starten. De Koerdische president Barzani heeft gezegd dat hij met de uitslag Bagdad onder druk wil zetten om over afscheiding te praten.