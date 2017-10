Test-Aankoop waarschuwt voor lippenbalsem

Lippenbalsem is niet zo onschuldig, waarschuwt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie testte 21 lippenbalsems en vond in 15 daarvan mogelijk schadelijke stoffen, die in het lichaam terecht kunnen komen. Volksgezondheid relativeert echter: 'Je moet al een hele lippenbalsem opeten voor het gevaarlijk wordt.'

Het gaat om minerale oliën die in veel cosmetica zitten. Dat kan geen kwaad wanneer ze enkel in aanraking komen met de huid, maar voor lippenbalsem ligt dat anders omdat een deel van product ook onbewust kan ingeslikt worden.

Specifiek waarschuwt Test-Aankoop voor de stoffen MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), die mogelijk kankerverwekkend zijn. Van MOSH wordt vermoed dat het zich opstapelt in de organen en gezwellen kan vormen in de lymfeklieren, lever en milt.

Uit een test met 21 lippenbalsems bleken er vijftien MOSH of MOAH te bevatten. Daarbij producten van bekende merken, zoals Labello, Yves Rocher en Maybelline, maar ook van duurdere merken die bij de apotheker verkocht worden, zoals Vichy, Neutrogena, Avène, Louis Widmer en La Roche-Posay. Enkel in bepaalde lippenbalsems van Nuxe, Caudalie, Weleda, Lavera, Hema Care en Lush zitten de oliën niet.

Volksgezondheid relativeert gevaar

De aanwezigheid van deze stoffen staat ook niet op de ingrediëntenlijst vermeld, wat de keuze voor de consument nog moeilijker maakt. Test-Aankoop pleit dan ook voor een duidelijke normering vanuit de EU en zegt dat meer onderzoek nodig is, want op dit moment is het gebruik van deze stoffen toegelaten.

'Er is nog maar weinig geweten over de schadelijke effecten' zei Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop, aan Radio 2. 'Het grote probleem is dat er binnen Europa geen regels bestaan omtrent veilige hoeveelheden. Een Europese beroepsfederatie van cosmeticaproducenten heeft wel een aantal aanbevelingen geformuleerd, maar die zijn niet bindend.'

Volgens de federale overheidsdienst Volksgezondheid klopt dit niet helemaal: 'De veiligheidsnorm bij voeding ligt op 720 mg per dag voor een volwassen persoon.' zegt woordvoerder Jan Eyckmans op Radio 2. 'Als we dat toepassen op de lippenbalsem met het hoogst gemeten gehalte bij Test-Aankoop, dan kom je aan maximaal 20 mg die je binnenkrijgt op een hele dag. Dat wil zeggen dat je al bijna de hele lippenbalsem zou moeten opeten in plaats van hem op je lippen te smeren.'