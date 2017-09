Dries Mertens steekt concurrent bij Napoli hart onder de riem na nieuwe, zware tegenslag

Napoli-aanvaller Arkadiusz ‘Arek’ Milik is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. De 23-jarige ploegmaat (en concurrent) van Dries Mertens kijkt net als vorig seizoen aan tegen een maandenlange revalidatie. De Rode Duivel pakte op Twitter echter uit met een mooi gebaar.

In oktober 2016 scheurde Milik de voorste kruisbanden van zijn linkerknie tijdens een wedstrijd van de nationale ploeg. Hij was daarna vier maanden out. Dit keer sloeg het noodlot toe in de competitiematch van vorig weekend tegen Spal en werd zijn rechterknie geraakt.

“Het bleek geen enkelvoudige maar een complexe scheur, en de ingreep was een succes”, meldt Napoli maandag op de teamwebsite. “De knie is versterkt en de aanvaller van de Azzurri wordt weer op het veld verwacht na een herstelperiode die even lang zal zijn als bij de vorige blessure”, luidt het.

Napoli betaalde destijds aan Ajax meer dan 30 miljoen euro voor de Poolse spits maar pech blijft hem in Italië achtervolgen. Mede daardoor belandde Dries Mertens in de spits bij Napoli, waar hij helemaal ontbolsterde als goaltjesdief. Op Twitter stak de Rode Duivel zijn “concurrent” een hart onder de riem:

“Mijn vriend, in twee jaar heb je al getoond dat je een sterke vent ben - van binnen en van buiten. Je zal sterker terugkomen dan voorheen. Forza Arek”, tweette Mertens.