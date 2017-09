Hendrik Vos: ‘Herverkiezing Merkel opluchting voor Europese Unie’

De resultaten van de verkiezingen van zondag in Duitsland zorgen voor opluchting in Europa. Dat zegt professor Hendrik Vos, politicoloog aan de Universiteit van Gent, maandag. 'Er is nog te veel spanning in de Europese Unie om een Duitse kanselier en regering te hebben die geen stabiliteit nastreven', aldus Vos.

‘Elke regeringsleider zou tekenen voor zo’n score’

'2017 werd gezien als een jaar waarin veel electorale rampen konden gebeuren. Uiteindelijk is dat nergens gebeurd', aldus de politicoloog, die stelt dat Duitsland het laatste land was waar zo’n 'ramp' kon gebeuren.

Er wordt gesproken over een historisch zwakke scoren voor de CDU van bondskanselier Angela Merkel, omdat ze maar een derde van de stemmen behaalde. 'Na twaalf jaar regeren zou elke premier of regeringsleider tekenen voor zo’n score. Dit blijft een sterk resultaat', nuanceert Vos.

‘Score AfD relativeren’

En ook de hoge score van de rechts-populistische AfD relativeert de politicoloog. 'Alles hangt af van wat de verwachtingen zijn. In Frankrijk behaalde Marine Le Pen meer dan 30 procent, maar toen was men tevreden dat ze niet beter scoorde. De verkiezing van Macron werd beschouwd als het einde van het populisme.' In Duitsland haalde AfD met 13 procent de helft van dat resultaat. 'Dat is niet slecht, maar ook niet dramatisch', stelt Vos.

De opkomst van de AfD, die zijn intrede maakt in het parlement met 94 zetels, past volgens de politicoloog binnen een beweging die overal in Europa een basis heeft. 'Er zijn steeds partijen die zich profileren via het vluchtelingenbeleid en de solidariteit voor Zuid-Europa, en in Duitsland heeft AfD dat gedaan', stelt hij. Door het verleden van Duitsland duurde het misschien wel langer, en was er iets meer schroom, om een populistische partij in het parlement te stemmen.

Geen rechtsere koers

Vos gaat er niet van uit dat Merkel door het resultaat automatisch een meer rechtse koers zal varen. 'Merkel is niet iemand die snel de kaarten schudt', stelt hij. 'Ze zal bovendien een coalitie vormen met de Groenen, die een matigende invloed zullen hebben.' Daarnaast wijst Vos erop dat extreemlinks met 9,2 procent eveneens sterk scoort.

Tot slot relativeert Vos de invloed van de eurokritische liberale partij FDP op het Europees beleid. 'Ze zijn wat kritischer op bepaalde vlakken, bijvoorbeeld als het over solidariteit gaat, maar daarnaast zullen ook de Groenen een invloed hebben. Er zal meer debat en meer discussie komen', stelt hij. De politicoloog verwacht ook dat de zogenaamde Jamaica-coalitie er zal komen. 'Niemand zal tekenen voor nieuwe verkiezingen', vermoedt hij.