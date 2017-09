Frauke Petry heeft een dag na de verkiezingen in Duitsland al een bommetje laten barsten. Tijdens een persconferentie verklaarde de covoorzitster van de extreemrechtse AfD dat ze zelf geen deel zal uitmaken van de AfD-fractie.

Na lang nadenken heeft Petry naar eigen zeggen besloten dat ze geen deel wil uitmaken van de fractie in het parlement. .

‘We moeten open zijn over het feit dat er een conflict is over de inhoud binnen de AfD. We mogen niet doen alsof dat niet bestaat’, stelde ze. ‘De AfD van 2013 had als doel om snel te kunnen regeren. Een anarchistische partij, zoals we in de afgelopen weken hebben gezien, kan in de oppositie zitten maar kan aan de kiezer geen geloofwaardig platform aanbieden om te regeren.’

Onmiddellijk na die aankondiging verliet ze de gezamenlijke persconferentie met lijsttrekkers Alice Weidel en Alexander Grauland.

‘Bom’

Covoorzitter Jörg Meuthen spreek van een bom die Petry heeft laten ontploffen. ‘Dat was niet met ons besproken, we wisten het niet’, zo citeert Der Spiegel hem. Hij betreurt dat ze haar rug naar de partij heeft gekeerd. Het is een nieuwe episode in het conflict tussen Petry en de twee andere topkandidaten van de partij.

Naar huidige AfD-normen is Petry een softie geworden. De meerderheid van haar partij ziet de ‘constructief­realpolitieke’ koers die zij zegt voor te staan, niet zitten. Daarom kozen de leden voor Gauland en Weidel als lijsttrekkers. Dat duo keek niet op een inspanning om te provoceren.

De AfD haalde bij de verkiezingen van zondag 12,6 procent, wat van de partij de op twee na grootste fractie in het parlement maakt, met meer dan 90 zetels. Petry werd verkozen in haar district in de deelstaat Saksen, waar AfD zelfs de grootste partij werd.

Invloed

Frauke Petry wil dat de partij zich ideologisch minder hard opstelt om zo een breder publiek aan te kunnen trekken en op middellange termijn van een coalitie deel te kunnen uitmaken. Haar motie om de partij uit de extreme hoek te halen kwam echter niet eens ter stemming in april van dit jaar. De 600 deelnemers aan het partijcongres weigerden zelfs om over het voorstel te stemmen.

Binnen de partij – die door de vluchtelingencrisis de wind in de zeilen kreeg – is de laatste maanden een felle machtsstrijd bezig tussen de aanhangers van Petry en haar ‘realpolitiek’ en de meer radicale vleugel.

Behalve Petry zijn er nog AfD’ers die de partij weer wat gematigder willen zien worden. Sterker is die fractie natuurlijk niet uit de verkiezingen gekomen.