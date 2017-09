Kim Huybrechts grijpt naast derde European Tour-titel

Na een sterk toernooi is Kim Huybrechts (PDC 13) er net niet in geslaagd de overwinning weg te kapen op het International Open Darts-toernooi (European Tour 11/135.000 pond) in het Duitse Riesa. In de finale ging hij met 6-5 onderuit tegen de Schot Peter Wright (PDC 3).

In de eindstrijd startte Kim Huybrechts erg goed. Met uitworpen van 95, 96 en 70 nam hij een 1-3 voorsprong. Wright, die in de achtste finales Kims broer Ronny (PDC 42) uitschakelde, wierp een 11-darter en brak door de darts van Kim Huybrechts. Onze landgenoot moest toezien hoe de Schot met een 101 uitworp nogmaals door zijn darts brak. Huybrechts kon dankzij winst in het tiende spelletje een beslissende leg uit de brand te slepen. Wright was daarin echter te sterk. Met een 116 uitworp en een 12-darter pakte hij zijn vijfde European Tour-zege van het seizoen.

Na een sterk toernooi is Kim Huybrechts (PDC 13) er net niet in geslaagd de overwinning weg te kapen op het International Open Darts-toernooi (European Tour 11/135.000 pond) in het Duitse Riesa. In de finale ging hij met 6-5 onderuit tegen de Schot Peter Wright (PDC 3).

Achtste finales

Peter Wright (Sch/3) - Ronny Huybrechts (Bel/42) 6-4

Kim Huybrechts (Bel/13) - Ian White (Eng/14) 6-5

Kwartfinales

Kim Huybrechts (Bel/13) - Gerwyn Price (Wal/19) 6-4

Halve finales

Kim Huybrechts (Bel/13) - Joe Cullen (Eng/20) 6-2

Finale

Peter Wright (Sch/3) - Kim Huybrechts (Bel/13) 6-5

# Belga context ## Related picture(s) [International Darts Open - UNITED KINGDOM ...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)