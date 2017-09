Coach Yellow Tigers: “Het enige wat we nu kunnen doen, is vooruitkijken”

Het EK van de Belgische volleybalvrouwen is voorbij. De Yellow Tigers verloren zondag hun laatste groepswedstrijd van olympisch vicekampioen Servië. Het werd 3-1 in het Azerbeidzjaanse Ganja. “We hebben onze beste wedstrijd van het toernooi gespeeld”, verklaarde coach Gert Vande Broek.

“Het blijft onvoldoende om ons te kwalificeren, ook al zat het er nog even in. Dat we toekomst hebben, wisten we al langer. Daar hebben we deze match niet voor nodig”, vervolgde Vande Broek, die al zijn blik op de toekomst richt. “We zullen vooral heel goed moeten definiëren wat de volgende opdrachten zijn. Iedereen weet dat we steeds op dezelfde mensen moeten rekenen en dat we een loodzwaar programma hebben. We moeten de campagne op korte en lange termijn verzoenen. Dat moeten we al jaren. Dat wordt alleen maar moeilijker.”

Geen WK

Eind augustus slaagden de Yellow Tigers er niet in zich te kwalificeren voor het WK 2018. Daarmee spatte een droom uiteen. “Eruit gaan in de eerste ronde van het EK is minstens een even grote ontgoocheling, omdat we de top acht van Europa ambiëren”, zei Vande Broek. “Ontgoochelingen verwerken, is de kunst in de topsport. Het enige wat we nu kunnen doen, is vooruitkijken.”

Vrijdag verloor het team van coach Vande Broek ook al met 3-1 tegen Europees vicekampioen Nederland, en zaterdag gingen de Belgen met dezelfde score onderuit tegen Tsjechië. “De hele week is de eerste set telkens voor ons, waarna we jammerlijk wegzakken”, stelde Britt Herbots. “Uiteindelijk is de match tegen Tsjechië de meest cruciale wedstrijd geweest. Tegen Servië wisten we dat het heel moeilijk ging worden met allemaal topspeelsters die bij de sterkste topclubs spelen. Het was niet onmogelijk. Als je naar de setstanden kijkt, dan merk je dat we meespelen met die wereldtopper met genoeg kansen om het af te maken. Dan is het spijtig dat we op die manier laatste eindigen in onze poule.”