Grünen verwachten moeilijke coalitiegesprekken

Katrin Göring-Eckardt, topkandidate van Die Grünen, verwacht een harde strijd bij de vorming van een mogelijke coalitie tussen CDU/CSU, FDP en haar partij in Duitsland. Wegens de kleuren zwart-geel-groen wordt zo’n coalitie ook wel een Jamaica-coalitie genoemd.

‘Ik ben zeker dat er stevige discussies komen, het zal hard worden, het zal moeilijk en gecompliceerd worden’, zei ze zondagavond op de Duitse televisie. ‘Ik weet niet of het tot een resultaat zal komen.’

Op de vraag of een Jamaica-coalitie haar zou kunnen bekoren, antwoordde Göring-Eckardt. ‘Daar gaat het niet om. Het gaat om ernst en verantwoordelijkheid.’ Tegelijk stelde ze voorwaarden voor een regeringscoalitie. ‘Natuurlijk zijn we in de kwestie van de klimaatbescherming zeer consequent. Dat verwachten onze kiezers ook.’