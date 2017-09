Vlaamse partijen feliciteren hun Duitse tegenhangers

CD&V, Open VLD, Vlaams Belang en Groen hebben zondagavond al gereageerd op het resultaat van de verkiezingen in Duitsland. Ze feliciteren hun Duitse tegenhangers met de behaalde uitslag.

Het Vlaams Belang feliciteert AfD met de ‘klinkende verkiezingsoverwinning die ze vandaag behaalde bij de Bondsdagverkiezingen’. De Duitse kiezers hebben deze verkiezingen onmiskenbaar aangegrepen om ‘op een uiterst democratische, maar tegelijk besliste manier duidelijk te maken dat zij baas in eigen land willen blijven’, aldus voorzitter Tom Van Grieken. Vlaams Belang roept de politieke klasse in eigen land op om lessen te trekken en daadwerkelijk werk te maken van een kordate immigratiepolitiek.

CD&V-voorzitter Wouter Beke feliciteert huidig bondskanselier Angela Merkel van harte met het resultaat. ‘Zoals verwacht hebben onze christendemocratische vrienden van CDU/CSU de overwinning behaald’, klinkt het. ‘Angela Merkel biedt zekerheid en standvastigheid in een wereld in verandering. Veel mensen waarderen dat. Ze gelooft heel sterk in Europese samenwerking. We hopen dat zij die samenwerking de volgende jaren kan versterken en verdiepen.’

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zag bij de Duitse zusterpartij een optimistische en toekomstgerichte campagne en feliciteert de partij van Christian Lindner. ‘Proficiat aan FDP. Zij vertegenwoordigen het nieuwe denken en maken Duitsland klaar voor de toekomst. De liberalen verdubbelen hun score en zetelen opnieuw in de Bundestag. Dikke proficiat van Open VLD.’

Voorzitter Meyrem Almaci van Groen is heel tevreden dat Die Grünen beter scoren dan de peilingen voorspelden. Ze haalt wel aan dat de meerderheid sterk heeft verloren en dat Afd toetreedt tot de Bondsdag, elementen die wijzen op ‘een zekere verdeeldheid in de samenleving’. Groen rekent op een parlement dat luistert naar de frustraties van de burgers.