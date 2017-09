Geen verzekering meer nodig voor snelle elektrische fietsen

De meeste elektrische fietsen hebben straks geen verzekering meer nodig. Minister Kris Peeters (CD&V) werkt de juridische onzekerheden weg.

Heeft een snelle elektrische fiets nu een verzekering nodig? Er heerste tot nu toe heel wat juridische onduidelijkheid over. Idem voor fietsen met een knop die ouderen op hun elektrische fiets hebben, waardoor ze een motortje kunnen aanzetten dat hen toelaat zware hellingen boven te raken. Strikt genomen hebben ze door die knop een verzekering nodig. Voertuigen die autonoom – dus zonder dat je meepeddelt – kunnen rijden, hebben immers een autoverzekering nodig, zegt de wetgeving. Een aberratie, vinden ouderenverenigingen al een tijdje.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) werkte een KB uit om duidelijkheid te scheppen. ‘Het kan niet dat mensen hierdoor hun fiets aan de kant zetten of beslissen er geen te kopen’, zegt de minister. Het KB zal een onderscheid maken tussen alles wat recreatief is en weinig risico’s veroorzaakt en wat snel is en wel voor gevaar kan zorgen.

Voor de meeste elektrische fietsen zal er straks geen verzekering meer nodig zijn. Voortaan zullen alleen speed pedelecs die autonoom sneller rijden dan 22,5 km/u er nog een nodig hebben. Alle tragere elektrische fietsen blijven buiten schot. Een familiale verzekering volstaat meestal als er een ongeval is, net zoals met een gewone fiets.

Ook voor monowheels, hoverboards, elektrische steppen of segways is een verzekering verplicht. Peeters stelt voor om een verzekering alleen nog te verplichten als de toestellen sneller dan 18 km/u rijden. Dat is meestal niet het geval. Die voertuigen worden beschouwd als fietsen en moeten dus wel de fietscode volgen.