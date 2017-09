Zwaarbevochten zege voor Standard tegen Lokeren

Standard heeft zich in eigen huis behoedt voor een nieuw drama door Lokeren met 2-1 te verslaan. Het had daarvoor wel een (terechte) rode kaart van Marzo en een doelpunt van Cop nodig, die scoorde met de arm. Mpoku maakte vlak voor affluiten het verlossende doelpunt en stuurde zo coach Ricardo Sa Pinto, die als een dolle reageerde, de tribune in.

Voor de wedstrijd was de druk torenhoog bij Standard. In Luik heeft de druk de laatste jaren al vaak op de ketel gestaan, maar een veertiende plek in het klassement was niets om over naar huis te schrijven. Dat wist ook hoofdcoach Ricardo Sa Pinto, die zijn manschappen meteen naar voren stuurde. Al na enkele seconden loste Carlinhos een afstandsschot, Standard claimde even later een penalty na vermeend hands - scheidsrechter Vertenten floot terecht niet. Na een paar felle openingsminuten ging de storm liggen en verslapte het spel langs beide kanten. Tien minuten voor de rust moest Steve de Ridder naar de kant bij Lokeren door een enkelblessure.

Voor Lokeren-trainer Peter Maes, die zijn 200ste wedstrijd coachte bij de Wase club, zou het onbedoeld een gouden zet blijken te zijn. De ingevallen Amine Benchaib verraste op slag van rust immers Ochoa met een fantastische knal: 0-1. En dat deed pijn op Sclessin, zoals de boze Standardsupporters duidelijk lieten merken met een fluitconcert. In het uitvak van Lokeren was het intussen feest.

Lokeren met tien

Het feest zou na de rust echter snel over zijn voor Lokeren, want na amper twee minuten pakte Marzo zijn tweede gele kaart door een te late tackle. Lokeren dus met tien, en amper drie minuten later stond de 1-1 al op het bord. Met dank aan de bovenarm van Standardspits Cop, ref Vertenten keurde het controversiële doelpunt echter goed. Het signaal voor Standard om nadrukkelijk op zoek te gaan naar een tweede doelpunt, voor Lokeren was het pompen of verzuipen.

Op de plaats waar het ertoe doet, het penaltygebied, wilde het na de discutabele goal van Cop niet meer lukken voor Standard. Gemiste schoten werden afgewisseld met slechte laatste passes, terwijl Lokeren alles op alles zette om een punt te redden en occasioneel counterde. In de slotfase kwam Standard ook nog met z’n tienen te staan na een domme rode kaart van Carlinhos, die zich voor de ogen van Vertenten revancheerde na een tackle van De Sutter. In de extra tijd kwam dan toch de verlossing voor Standard na een knal van Mpoku. Coach Sa Pinto werd helemaal wild en moest de laatste minuut van het spel zelfs in de tribune plaatsnemen.

Door de zege klimt Standard van de veertiende naar een gedeelde achtste plaats, terwijl Lokeren twaalfde wordt. Volgende week kan het op gelijke hoogte komen met grote rivaal Anderlecht, dat momenteel zevende staat.