Moeten Olympiakos-Belgen beginnen vrezen voor crisis? Griekse club verliest topper en staat pas vierde

AEK Athene heeft zondagavond de topper tegen Olympiakos gewonnen op de vijfde speeldag van de Griekse voetbalcompetitie. Olympiakos gaf een 0-2 voorsprong uit handen en verloor uiteindelijk met 3-2. Vadis Odjidja scoorde het tweede doelpunt voor de club uit Piraeus, terwijl Björn Engels tegen een rode kaart aanliep.

Het eerste doelpunt in de topper tussen AEK en Olympiakos kwam van de voet van Marko Marin (ex-Anderlecht). De Duitser kreeg na 22 minuten de bal in zijn loop bij een inworp en lepelde de bal prachtig in doel. In de eerste minuut na de rust was het Vadis Odjidja die de score verdubbelde voor Olympiakos toen hij op de rand van het strafschopgebied de bal met links richting bovenhoek mikte. AEK kwam terug in de wedstrijd met een doelpunt van Lazaros Christodoulopoulos . Daarna werd de wedstrijd even stilgelegd door het hevige vuurwerk in het stadion.

Christodoulopoulos leek in de 80e minuut met zijn tweede doelpunt van de avond voor een puntendeling te zorgen, maar Petros Mantalos bracht de thuissupporters naar een delirium in de 89e minuut. Guillaume Gillet en Vadis Odjidja speelden de volledige wedstrijd voor Olympiakos. Bjorn Engels kreeg in de absolute slotfase nog een rode kaart na een opstootje en Silvio Proto bleef op de bank. Bij AEK speelde Viktor Klonaridis enkel de eerste helft.

AEK blijft na vijf wedstrijden aan de leiding van het klassement met dertien punten. Trainer Besnik Hasi heeft met Olympiakos zijn start gemist en volgt als vierde op vijf punten van AEK.

In de Turkse competitie mocht Jason Denayer bij Galatasaray in de 84e minuut invallen om de 1-2 voorsprong tegen Bursaspor mee te verdedigen. Bursaspor kwam op voorsprong via Dzon Delarge, maar Sofiane Feghouli en Tolgay Cigerci zorgden toch nog voor de drie punten bij Galatasaray. In het klassement blijft Galatasaray leider met zestien punten. Eerste achtervolgers Besiktas en Goztepe tellen drie punten minder dan het team van Denayer.