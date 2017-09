Ook Guibertin wint openingswedstrijd

De openingsspeeldag van de EuroMillions Volley League werd zondagavond afgesloten met een duel tussen Guibertin en Gent. De Waals-Brabantse thuisploeg won met 3-1. De setstanden waren 25-21, 25-23, 21-25 en 25-18.

Vorig seizoen bezetten Guibertin en Gent nog de twee laatste plaatsen in play-off 2, maar vooral de Waals-Brabanders versterkten zich in het tussenseizoen. Dat bleek ook uit de eerste twee sets, waarin het met beperkt verschil afstand nam van Gent. In set drie leken de bezoekers het tij nog te keren, maar in een vlotte vierde set klaarde Guibertin de klus.

Daardoor voert Guibertin, vorig jaar rode lantaarn, de rangschikking aan met drie punten, net als Roeselare, Maaseik en Menen. De andere ploegen hebben nog geen punten. Aalst begint pas volgende week aan de nieuwe competitie in Gent.