Alternative für Deutschland (AfD) werd bij de Duitse parlementsverkiezingen de derde grootste partij. Topkandidate Alice Weidel is bereid de nieuwe fractie in de Bondsdag te zullen leiden met de tweede topkandidaat, Alexander Gauland. Ze zei dat op het overwinningsfeestje in Berlijn.

Het resultaat bij de Bondsdagverkiezingen is een opdracht tot politieke verandering, klonk het. 'Nu moeten we het waarmaken, en we zullen dat doen.'

Frauke Petry, voorzitster van de rechtspopulistische partij, liet haar toekomst als partijvoorzitster open. 'Dat is een vraag die zich deze avond ook niet stelt.' Volgens medevoorzitter Jörg Meuthen zal de AfD zich in de nieuwe Bondsdag opstellen als een constructieve en harde oppositiekracht. 'Relschopperij is voor ons geen categorie. We willen een heel harde, duidelijke oppositie voeren. Dat heeft dit land ook broodnodig', aldus Meuthen.